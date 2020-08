Zastrzelił 5-latka, który jeździł na rowerku przed jego domem. Wszystko na oczach innych dzieci

Jak informują amerykańskie media, w poniedziałek 10 sierpnia 25-letni Darius N. Sessoms został aresztowany pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Mężczyzna miał zastrzelić 5-letniego chłopca o imieniu Cannon Hinnant, który bawił się w pobliżu jego domu w Wilson w Północnej Karolinie.

5-latek został postrzelony w niedzielne popołudnie, około godz. 17:30, kiedy jeździł na rowerku na swoim podwórku. Jak informuje telewizja WRAL, do tragedii doszło na oczach jego dwóch sióstr, siedmio- i ośmiolatki. Następnego dnia chłopiec miał po raz pierwszy iść do przedszkola.

Świadkiem zdarzenia była Doris Lybrand, która twierdzi, że 25-latek podbiegł do chłopca, przyłożył mu pistolet do jego głowy i pociągnął za spust, po czym uciekł do swojego domu. – W pierwszej chwili uznałam, że bawił się z dziećmi – powiedział Lybrand dziennikarzom WRAL. – Przez chwilę pomyślałem: „To nie może się zdarzyć. Ludzie nie biegają przez ulicę i nie zabijają dzieci – dodała.

Ratownikom nie udało się uratować chłopca, który zmarł w szpitalu. Sessoms uciekł, ale wkrótce został złapany przez policję. Postawiono mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia.

Rodzina znała domniemanego mordercę od lat

Chłopiec był synem sąsiada Sessomsa, z którym ten miał poprzedniego dnia jeść obiad. Rodzina Cannona znała Sessomsa od lat. Policja nie podaje jakie były motywy zbrodni. Kobieta podająca się za kuzynkę ojca Cannona, na stronie zbiórki GoFundMe dla rodziny dziecka stwierdziła, że Cannon został zastrzelony, „ponieważ wjechał na podwórko sąsiadów”.

Jak informuje CBS17, Sessoms miał już na swoim koncie za wiele przestępstw narkotykowych, wielokrotne naruszenia warunków więzienia w zawieszeniu oraz zarzuty dotyczące posiadania skradzionej broni palnej.

Czytaj także:

Koronawirus wrócił na Nową Zelandię. Na celowniku: mrożonki