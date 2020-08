23-latek przejechał 2 700 kilometrów, żeby zastrzelić 18-latka, z którym pokłócił się w Call of Duty

23-letni mężczyzna, którego nazwiska nie ujawniono, miał znać swoją ofiarę z popularnej gry wideo Call of Duty. Po jednej z internetowej kłótni obu graczy, postanowił udać się do mieszkania swojego wirtualnego oponenta i skonfrontować się z nim na żywo. W tym celu udał się w podróż z Kalifornii do Flower Mound w Teksasie, przemierzając ponad 2 700 kilometrów. Na miejscu podpalił cysternę z gazem, by wywabić Thane'a z domu, po czym wystrzelił do niego z broni, zabijając na miejscu. Po wszystkim wrócił do swojego mieszkania w Pleasanton. Wszystko to w ciągu 72 godzin.

Policja pojawiła się przed domem 23-latka w środę 19 sierpnia około godziny 23. Z nakazem przeszukania do drzwi podejrzanego mężczyzny zapukali funkcjonariusze oddziału SWAT. Ten jednak nie zamierzał oddawać się w ręce władzy i po krótkich negocjacjach popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dokładne okoliczności jego śmierci bada teraz biuro koronera w hrabstwie Alameda.

Czytaj także:

Apple zablokowało Fortnite na miliardzie urządzeń. Gracze mobilizowani do oporu pomysłowym spotemCzytaj także:

Zaginiona gra z Quentinem Tarantino i Jennifer Aniston znów dostępna! O ile serwery wytrzymają