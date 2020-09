Paweł Kukiz dojechał na ślub swojego posła, ale spóźnił się... 24 godziny

„Wracam właśnie ze ślubu i wesela Justyny Kartaszyńskiej i naszego posła Pawła Szramki. Pod Toruniem. Turzno, Pałac Romantyczny, przepiękna miejscówka (ok. 400 km od mojego domu)” – pisał na Facebooku popularny polityk Paweł Kukiz. Ten wstęp był jednak jedynie po to, by lepiej wybrzmiała dalsza część.

„Niestety, na miejscu okazało się, że uroczystość odbyła się... wczoraj. Wbite do łba miałem, że wesela odbywają się w sobotę (ewentualnie – na Śląsku Opolskim – w środku tygodnia). Kolejna w życiu nauczka i kolejna lekcja, że należy czytać (nawet zaproszenia) z uwagą i zrozumieniem” – podsumował całe zdarzenie z humorem. Na koniec nie zapomniał złożyć życzeń nowożeńcom. „Szczęść Boże Młodej Parze!” – pisał roztargniony polityk.

Do opisu swojej gafy Kukiz dołączył dwa zdjęcia: młodej pary i swoje, sprzed lokalu. Jego wpis zdecydowanie spodobał się internautom, zbierając ponad dwa tysiące reakcji i blisko 200 komentarzy.