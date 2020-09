Ślaskie. Nastolatek jeździł na rowerze z nożem w ręku. Przewrócił się, wbijając sobie nóż w serce

Nie żyje nastolatek, który w poniedziałek wieczorem przewrócił się jadąc na rowerze. Chłopak upadł prosto na nóż którym się bawił i wbił go sobie prosto w serce. Mimo reanimacji i szybkiego transportu do szpitala, nie udało się go uratować.

Okoliczności wypadku i akcji ratowniczej relacjonował na antenie TVN24 starszy kapitan Paweł Melka z częstochowskiej straży pożarnej – Stanowisko kierowania komendanta miejskiego w Częstochowie otrzymało zgłoszenie, iż w miejscowości Rudnik Wielki chłopiec jadący na rowerze uległ wypadkowi. Przewrócił się na rowerze i nóż wbił mu się w klatkę piersiową – przekazał Melka. Według wstępnych ustaleń grupa czterech nastolatków w wieku około 15 lat jeździła w poniedziałek 7 września na rowerach. Jeden z nich w trakcie jazdy bawił się nożem. W pewnym momencie się przewrócił, a nóż wbił mu się w klatkę piersiową prosto w serce. Gdy ratownicy dotarli na miejsce nastolatek był nieprzytomny. – Po długotrwałej reanimacji chłopiec został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Częstochowie – przekazał Melka. Strażacy mieli za zadanie zabezpieczyć lądowisko dla śmigłowca LPR. Nastolatek nie żyje We wtorek rano 8 września rano Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Zbigniew Bajkowski potwierdził, że nastolatek zmarł. W rozmowie telefonicznej z TVN24 dyrektor potwierdził, że chłopiec z raną serca trafił do szpitala w stanie krytycznym po blisko dwugodzinnej akcji ratunkowej.