Pięć szóstek padło w Lotto podczas jednego losowania. „Można mówić o sensacji”

Szczęśliwe liczby wylosowane w sobotni wieczór to 11, 16, 28, 40, 41 i 45. Żeby wygrac główną nagrodę w loterii należy prawidłowo skreslić 6 liczb z wylosowanych z 49. Pięć osób, które skreśliło poprawnie otrzyma teraz po 535 005,90 euro kazdy. Według Lotto Bayern szczęśliwcy pochodzą z Bawarii, Berlina, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i dwóch z Nadrenii Północnej-Westfalii.

– To, że w jednym losowaniu jest kilku zwycięzców zdarza się od czasu do czasu – podkreślił rzecznik firmy Lotto Bayern niemieckiemu portalowi bz-berlin.de. Jednak jego zdaniem w przypadku państwowej loterii niezwykle rzadko przypadają im wygrane wynoszące powyżej pół miliona euro. –Możemy więc mówić o pewnej sensacji – dodał.

Eurojackpot. Gigantyczna wygrana w Polsce

W ubiegłym tygodniu w Polsce padła wygrana pierwszego stopnia w Eurojackpot.

Wylosowane w piątek 11 września szczęśliwe liczby to 2, 5, 24, 43, 45 oraz 4, 10. Taką kombinację wskazała tylko jedna osoba i to do niej powędruje cała wygrana - 96 805 666,90 złotych, czyli 21 752 127,20 euro. Szczęśliwemu graczowi pogratulował na Twitterze Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. Zdradził przy okazji, że główna wygrana padła w okolicach Warszawy.

To druga główna wygrana Eurojackpot w Polsce. Poprzednia padła 10 maja 2019 roku i wynosiła 193 396 500,00 zł.