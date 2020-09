Tragiczna śmierć polskiej policjantki. 28-letnia funkcjonariuszka zginęła na wakacjach w Chorwacji

St. sierż. Joanna Krzempek miała 28 lat. Służbę w Policji rozpoczęła w 2014 roku. Od początku związana była z chorzowskim garnizonem. Jako kursant, a następnie policjant, pełniła służbę w chorzowskich komisariatach, a następnie w Zespole do spraw Nieletnich i Patologii w chorzowskiej komendzie. Od 2019 roku była asystentem Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego w Wydziale Kryminalnym.

Żal i smutek kolegów z pracy

„Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci st. sierż. Joanny Krzempek. Do wypadku z udziałem naszej policjantki doszło w niedzielę w Chorwacji” – czytamy w komunikacie zamieszczonym we wtorek 15 września na stronie internetowej chorzowskiej komendy. „Wszyscy, którzy znali Joasię wspominają ją jako ambitną i kompetentną policjantkę. Była przy tym wszystkim dobrym, życzliwym i zawsze uśmiechniętym człowiekiem” – dodają koledzy z pracy. „Śmierć Joanny jest dla nas ciosem. Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy” – podkreślono w oświadczeniu.