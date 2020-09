Ukradli 10 butelek whisky. Wpadli przez pijacką awanturę

Kilka dni temu w godzinach popołudniowych gryfowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży na terenie jednego z marketów na terenie Gryfowa Śląskiego. Przed przybyciem policji sprawcy uciekli. Jak wynikało z nagrania monitoringu kradzieży dopuścili się kobieta i mężczyzna, którzy wynieśli m. in. 10 butelek whisky.

Tego samego dnia około godziny 23:00 policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie Gryfowa Śląskiego. Po przybyciu na miejsce okazało się, że kobieta i mężczyzna, którzy znajdowali się pod znacznym wpływem alkoholu, nie mogą dojść do porozumienia. Ich głośne zachowanie doprowadziło do policyjnej interwencji.

Policjanci znaleźli łup

Podczas interwencji policjanci ujawnili w mieszkaniu 10 litrowych butelek whisky, które prawdopodobnie zostały skradzione kilka godzin wcześniej, a także inne przedmioty, które również mogły pochodzić z czynów przestępczych, w tym m.in. dwie wkrętarki i nowe buty sportowe.

41- latka oraz 29- latek zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.