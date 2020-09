„Powiedzcie mamie, że ją kocham”. Jest film z postrzelenia autystycznego 13-latka przez policjanta

Uprzedziła funkcjonariuszy, że 13-latek może być uzbrojony w wiatrówkę i podkreśliła, że nie jest to prawdziwa broń. Policjanci przekazali jej, że są zobowiązani każdy taki przedmiot traktować, jak broń ostrą. Gdy policjanci zauważyli chłopca, ten zaczął uciekać, a funkcjonariusze ruszyli za nim. Wielokrotnie wzywali go do podniesienia rąk, a później oddali w jego kierunku serię strzałów. Ranny padł na ziemię i powiedział do policjantów: „Nie czuję się dobrze, powiedzcie mojej mamie, że ją kocham”.

Amerykańskie media poinformowały, że chłopiec doznał urazów „barku, kostek, jelit, pęcherza i okrężnicy, a także nerwów”. Chłopiec dochodzi do siebie w szpitalu. W internetowej zbiórce udało się zebrać blisko 100 tys. dolarów na jego leczenie.

Policjant strzelił do 13-latka. Będzie śledztwo

Burmistrz Salt Lake City Erin Mendenhall przekazał w oświadczeniu: „Jestem głęboko załamany i sfrustrowany. Ta strzelanina to kolejna tragedia - tragedia dla tego młodego chłopca, dla jego matki, dla rodzin i osób, które mają poważne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego”.

Funkcjonariusz, który postrzelił chłopca, został wysłany na płatny urlop administracyjny. Władze zapowiedziały, że zostaną przeprowadzone trzy oddzielne dochodzenia w sprawie użycia broni przez policjanta.