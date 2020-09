27-latka wyrzucona z siłowni za ten strój. „Usłyszałam, że ktoś może mi załatwić koszulkę”

Julia Maren powołuje się w swoim wpisie na badania przeprowadzone na zlecenie Fitness Magazine. Wynika z nich, że aż 65 proc. kobiet czuje blokadę przed pójściem na siłownię wywołaną obawą o krytyczny odbiór ich wyglądu. W ten sam sposób reaguje 36 proc. mężczyzn. 27-latka opisuje w tym kontekście sytuację, której sama doświadczyła. „Dziś powiedziano mi, że będę musiała wyjść z siłowni, jeśli nie założę koszulki. Bez żadnego wyjaśnienia” – relacjonuje. Tłumaczy, że ćwiczyła w samym topie, który widać na zdjęciu.

„Mój trening został przerwany, kazano mi wyjąć słuchawki, bym mogła usłyszeć, że ktoś może mi załatwić koszulkę, jeśli potrzebuję. Powiedziano mi, że jeśli chcę kontynuować trening, muszę coś jeszcze na siebie założyć” – twierdzi kobieta. Przy okazji zwraca uwagę na podwójne standardy. „Co? Więc mówisz mi, że ponieważ trzy cale mojej talii są odsłonięte, nie jestem mile widziana na siłowni, podczas gdy Chad jest tu w topie, spod którego widać jego sutki? Łapię. Dzięki za poświęcenie mi czasu, bym mogła się dowiedzieć, że podwójne standardy i seksizm nadal istnieją” – pisze 27-latka.

Winny seksizm?

Kobieta zwraca uwagę, że „skoro problem polega na tym, że kogoś rozprasza, to dlaczego odpowiedzialność nie spoczywa na tym, który jest rozpraszany” . Jej zdaniem to szerszy problem, który uwidacznia się m.in. w konieczności noszenia mundurów czy dress codzie na studniówkach. „Kiedy przestaniemy seksualizować kobiety? Kiedy pozwolimy im poczuć się na siłowni na tyle komfortowo, by mogły założyć to, co do cholery, jest wygodne dla nich w tym i tak niekomfortowym środowisku?” – pyta Julia Maren.

