Koty nie dbają o dystans społeczny! Przy tych zdjęciach trudno powstrzymać się od śmiechu

Ludzie dzielą się na tych, którzy twierdzą, że najlepszym przyjacielem człowieka są psy albo koty. Miauczące zwierzęta słyną zaś z tego, że są humorzaste i trudno im narzucić, co mają robić. Czasami udają obrażone, a innym razem nie chcą oddalić się od swoich właścicieli nawet na krok.

Masz w perspektywie gorącą kąpiel albo wieczór z książką? A może idziesz pod prysznic? Chcesz spędzić chwilę w samotności? Nic z tego, jeżeli inne plany ma kot. A jeżeli postępujesz wbrew ich zamysłom, będą się w ciebie uporczywie wpatrywać, chcąc wpłynąć na zmianę twoich działań. O tym, że koty nie trzymają „dystansu społecznego” informują użytkownicy mediów społecznościowych. Na dowód swoich słów publikują zdjęcia. Widać na nich, że kot potrafi!

A jakie są wasze doświadczenia z kotami? Macie do czynienia ze zwierzętami, które trzymają was na dystans czy jest wręcz przeciwnie i wasi pupile nie odstępują was na krok?

Czytaj także:

„Groźny” bulterier i 11-miesięczne dziecko. „Jak brat i siostra”