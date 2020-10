Kraków. Dwuletnie bliźniaczki wypadły z okna na piątym piętrze. Ich stan jest ciężki

W piątek 2 października tuż przed godz. 13 na jednym z krakowskich osiedli doszło do poważnego wypadku. Dwie dwuletnie bliźniaczki miały wykorzystać moment, w którym ich matka w sąsiednim pomieszczeniu przygotowywała posiłek, na otworzenie okna. Obie wypadły z piątego piętra.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy od świadka ok. godz. 12.40. Z okna jednego z bloków przy ul. Marchołta w Krakowie miało wypaść dwoje dzieci. Pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że to dwie małe dziewczynki w wieku ok. dwóch lat – powiedział w rozmowie z portalem Gazeta.pl mł. asp. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dziewczynki są w stanie ciężkim

Na miejscu szybko pojawiły się służby. – Dwie dziewczynki zostały przetransportowane do naszego szpitala. Jedna lotniczym pogotowiem ratunkowym, druga karetka pogotowia. Są to bliźniaczki w wieku dwóch lat i dwóch miesięcy. Obydwie są w stanie ciężkim – przyznała Rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Katarzyna Pokorna-Hryniszyn w rozmowie z Polsat News.

Stan dziewczynek jest ciężki, ale stabilny. Mają obrażenia kończyn dolnych.

Z ustaleń policji wynika, że matka dziewczynek była trzeźwa. Po wypadku znajduje się w bardzo złym stanie psychicznym.

Teraz sprawę będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.