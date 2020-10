Spektakularne przemiany. Internauci pokazują, że wygląd potrafi mocno zmienić się z wiekiem

Na pewno znacie takie osoby: szare myszki z waszej podstawówki, które niespodziewanie w liceum są już modelkami. Albo ciche chłopaki, na lekcjach wychowania fizycznego wiecznie stawiani na bramce, po kilku latach mogący reklamować lokalne siłownie. Wielu z was kojarzy też pewnie serial „BrzydUla”, w któym niezbyt urodziwa bohaterka z aparatem na zębach zmienia się nagle w piękną kobietę. To właśnie tego typu przypadki znajdziecie w powyższej galerii. Przyznajemy, czasem trudno było nam uwierzyć, że to te same osoby.

Jednocześnie trudno nie zwrócić uwagi na fakt, iż niektórzy uczestnicy tej „zabawy” bardzo niekorzystnie wypowiadali się o sobie z przeszłości. W skrajnych przypadkach wspominali o prześladowaniach w szkole i myślach samobójczych. Warto przy tej okazji zastanowić się nad tym, jak wielką wagę przykłada się do wyglądu zewnętrznego i czy przypadkiem w naszym życiu nie powinno być ważniejszych kwestii.