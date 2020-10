Na terenie Wrocławia ktoś porywa dzieci? Policja wydała oficjalny komunikat

Informacje o rzekomych porwaniach, co jakiś czas pojawiają się w internecie w skali bądź to całego kraju, bądź też lokalnej. Ostatnim tego rodzaju zjawiskiem na terenie Dolnego Śląska była wiadomość o białym busie, do którego porywane miały być dzieci. Obecnie w social mediach krąży nieprawdziwa informacja o porwaniach młodych osób – tak samo jak w przypadku miejskiej legendy „o białym busie” – sprawcy tych porwań mają działać rzekomo w celu pozyskania organów.

Około dwóch lat temu w kilku województwach rozprzestrzeniła się informacja dotycząca białego busa, do którego miały być zabierane dzieci z ulicy. Sprawcy mieli je następnie wykorzystywać w celu pozyskania organów. Informacja ta okazała się tzw . fake newsem. Niestety istnieją ciemne strony internetu, i jedną z nich jest tworzenie i publikowanie fałszywych treści. Obecnie w mediach społecznościowych krąży nieprawdziwa informacja o porwaniach młodych osób na terenie Wrocławia. Sprawcy tych porwań mają działać w celu pozyskania organów.

Polska policja podkreśla – dolnośląscy funkcjonariusze nie otrzymują żadnych zgłoszeń dotyczących porwań. Oczywiście nie można ignorować jakiejkolwiek informacji o zagrożeniu, natomiast każdą z nich powinniśmy w miarę możliwości zweryfikować, zanim prześlemy ją dalej.