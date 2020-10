Kapitan statku odpowiedziała na seksistowski komentarz. Zgarnęła pół miliona serduszek

Kapitan McCue nie tylko spełniła swoje marzenia o kierowaniu ogromnymi okrętami, jest także popularną influencerką w mediach społecznościowych. Obie funkcje dają jej podstawy, by ani trochę nie przejmować się internetowym hejtem. Dają też jednak okazję, by wykorzystać swoją pozycję w dobrym celu.

Tak właśnie postępuje Kate McCue – bawi i uczy. W najnowszym nagraniu odpowiada na dość prymitywne pytanie, w dodatku błędnie sformułowane. Robi to jednak w taki sposób, że ręce same składają się do braw. Przede wszystkim daje poczucie, że odpowiada na prowokację, podczas gdy w rzeczywistości zwraca uwagę na różnicę w „your” i „you're”. Zupełnie przypadkiem dokłada do tego szpile, przeznaczone dla autora seksistowskiej wypowiedzi.

„Your” to oczywiście „twój”, „you're” to „ty jesteś”. Zdanie „How can you be a captain? Your only a woman” nie ma więc większego sensu. Mimo to McCue odpowiedziała. – Jest rok 2020 i jestem zszokowana, że w tych czasach ktoś nadal nie zna różnicy – mówiła, podając przykłady. „You're”, jak „you're sexist” – „jesteś seksistą”. „Youre” oznacza, że coś posiadasz, jak „your ignorance” – „twoja ignorancja”.

– Ale nie przejmuje się, jestem tu dla ciebie – mówiła tiktokerka do hejtera. – Jeżeli potrzebujesz więcej wyjaśnień, możesz znaleźć mnie tutaj... w moim kapitańskim fotelu – zakończyła, z szerokim uśmiechem. Jej filmik na TikToku zgarnął ponad 200 tys. serduszek. To samo nagranie wrzucone przez inną osobę na Twittera zrobiło jeszcze lepszy wynik – 300 tys. polubień.