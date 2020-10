W czwartek TK zajmie się aborcją. Rubik: Wartość życia kobiety stanie się̨ w naszym kraju nieważna

W czwartek 22 października o godzinie 11:00 odbędzie się rozprawa przed Trubunałem Konstytucyjnym, w której sedziowie będą decydować o zgodności z Konstytucja przepisów o aborcji.

Wniosek o zbadanie zgodności przepisu pozwalającego na przerywanie ciąży w wypadku ciężkiego uszkodzenia płodu złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes Julia Przyłębska, a sprawozdawcą - sędzia Justyn Piskorski, obydwoje wybrani do TK po 2015 roku.

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją. Anja Rubik protestuje

W sprawie pojawiły się już liczne protesty aktywistów i opozycji. Do grupy osób protestujących przeciwko możliwemu zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, w razie uznania jednego z jej zapisów za niezgodny z Konstytucja dołączyła modelka Anja Rubik.

„Podsumowując, za 2 dni wartość́ życia kobiety stanie się w naszym kraju nieważna” – napisała Rubik na Instagramie i zacytowała wpis Joanny Jezierskiej. Do wpisu dodała hasztagi #powiedzkomuś i #wyroknakobiety, pod którymi pojawia się wiele postów protestujących w tej sprawie osób.

„Większość Polaków twierdzi, że w przypadku najcięższych wad polegających na braku organów wewnętrznych, kręgosłupa lub mózgu, gdy płód nie ma szans na życie, nie wolno zmuszać do rodzenia. To musi być wybór. Decyzja rodziny otoczonej opieką, rodziny która ma siłę i środki, by zmierzyć się̨ z takim wyzwaniem” – czytamy w cytowanym przez Rubik wpisie. „Mimo tego, na wniosek pewnych posłów bez debaty, w środku pandemii, chcą skazać rodziców na niewyobrażalne cierpienie. Za 2 dni Trybunał ma wydać wyrok uniemożliwiający usuwanie ciąży w przypadku śmiertelnych, nieodwracalnych wad płodu. O sprawie mają orzekać sędziowie znani z publicznych wystąpień antyaborcyjnych, liczą̨, że w natłoku innych wydarzeń tego nie zauważymy. Po cichu chcą̨ skazać kobiety i rodziny na fizyczne i psychiczne katowanie” – czytamy.

