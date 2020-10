Aktorka ze „Świata według Kiepskich” wspomina Dariusza Gnatowskiego. „Jaki to był wspaniały kompan”

Dariusz Gnatowski zmarł we wtorek 20 października w wieku 59 lat. Aktor od wielu lat walczył z cukrzycą i otyłością. Jak informowało RMF FM, przyczyna jego śmierci była ciężką niewydolność oddechową. Nie wiadomo, czy nie doprowadziło do niej COVID-19, gdyż aktor miał objawy zakażenia koronawirusem, ale nie zdążono zrobić mu przed śmiercią testu.

Odtwórcę roli Boczka wspomina koleżanka ze „Świata według Kiepskich”

Aktorka Joanna Kurowska, która w „Świecie według Kiepskich” grała Grażynkę Kokosińską, koleżankę Halinki Kiepskiej, pożegnała swojego kolegę wpisem na Instagramie.

„ Odszedł mój serdeczny kolega Darek Gnatowski. Och, jaki to był wspaniały kompan ” – napisała Kurowska. „ Opowiadał dowcipy po góralsku z akcentem nie do podrobienia. Był przy tym skromny i życzliwy życzliwością̨ jaka już̇ dzisiaj jest na wymarciu. Nikomu nie zazdrościł. O swoich kolegach z Krakowa, Treli, Peszku, Stuhrze, mówił z niekłamanym podziwem. W naszym środowisku to rzadkość ” – podkreślała.

Aktorka podkreślała, że Gnatowski nie musiał dowartościowywać się poprzez odbieranie wartości innym. „ Miał kręgosłup. Lubiliśmy się ” – wyznała aktorka. „ Jakoś́ nie mogę sobie wyobrazić, że jak przyjadę na plan Kiepskich w styczniu, to nie usłyszę- Joaśka, jak już se tam zagrasz to swoje, to zejdź se na dół w hotelu na piwko”. Chyba się już Gnatu kochany nie napijemy” – dodała. „Darku, będzie mi Ciebie brakować. Bardzo. Niech ten rok już se pójdzie. W MORDĘ JEŻA ” – zacytowała najsłynniejszy cytat aktora z serialu.

Czytaj też:

