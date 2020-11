Kobieta porzuciła 3-latka w centrum Sosnowca. Policja ustaliła – to matka dziecka

Sosnowieccy policjanci poszukiwali kobiety, której wizerunek opublikowano na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. W poniedziałek po 22:00, w centrum miasta na Placu Stulecia, zwanym popularnie „Patelnią”, poszukiwana pozostawiła 3,5-letniego chłopca. Dziecko było czyste i zadbane, jednak kontakt z chłopcem był utrudniony.

Porzucenie dziecka?

Z uzyskanych przez policjantów informacji wynikało, że kobieta może być jego matką. Mundurowi ustalili też, że wraz z dzieckiem przyjechała ona do centrum Sosnowca tramwajem linii 21, jadącym z Dąbrowy Górniczej przez Będzin. Z przystanku, przejściem podziemnym przy dworcu, wyszła ona na Plac Stulecia, tuż koło pomnika Jana Kiepury, po czym szybko wsiadła do autobusu, pozostawiając dziecko samo na ulicy. Zdezorientowany maluch został w pobliżu pomnika, gdzie znalazła go przechodząca tamtędy kobieta. Zainteresowała się losem małego dziecka pozostawionego bez opieki. Kiedy nie udało jej się znaleźć opiekunów, natychmiast powiadomiła policjantów.

Poszukiwania matki porzuconego 3-latka

Policja szybko podjęła decyzję o publikacji wizerunków dziecka i jego prawdopodobnej matki. Funkcjonariusze chcieli poznać przyczyny nieracjonalnego zachowania kobiety. Już w kilka minut po publikacji, napłynęła do nich duża ilość informacji, dzięki którym ustalono tożsamość zarówno matki, jak i dziecka. Obecnie przeprowadzany jest szereg czynności, mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Dopiero po ich przeprowadzeniu prokurator i sąd będą mogli zdecydować o dalszym toku postępowania w tej sprawie.

Policja dziękuje wszystkim internautom za pomoc w ustaleniu matki chłopczyka. Osobne podziękowania kieruje również do kobiety, która zareagowała, widząc małe dziecko pozostające bez opieki w centrum miasta o późnej porze.

