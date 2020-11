Morderstwo na trasie w okolicach Kopydłówka. Nożownik zabił kobietę, próbował też samego siebie

Śledztwo w sprawie wydarzeń na drodze pomiędzy Kopydłówkiem i Kaliską prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie. Informację na ten temat ogłoszono w czwartek 12 listopada, a do samego ataku doszło w środę. Napastnikiem miał być 29-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Ofiara pochodziła z tego samego regionu. Po zadaniu śmiertelnych ran kobiecie, mężczyzna próbował tym samym narzędziem zabić siebie. Z ranami kłutymi trafił jednak do szpitala, gdzie odratowali go lekarze. Po powrocie do zdrowia musi spodziewać się czynności procesowych w sprawie o zabójstwo.

Zabójstwo pod Kopydłówkiem. W samochodzie było dziecko

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i znalazła co najmniej dwóch świadków makabrycznej sceny. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że zabita kobieta podróżowała razem z małym dzieckiem. Nie ucierpiało ono w trakcie ataku, choć obecnie ma znajdować się w szpitalu na oddziale dziecięcym.

