Sosnowiec. 59-latek znęcał się nad niepełnosprawną żoną. Złamał jej nogę

W czwartek 19 listopada sosnowiecka policja poinformowała o interwencji w dzielnicy Juliusz. Funkcjonariusze pojawili się w jednym z tamtejszych mieszkań po tym, jak 59-letni mężczyzna złamał nogę swojej niepełnosprawnej żonie. Uraz okazał się być bardzo skomplikowany i poważny.

Sosnowiec. Mąż znęcał się nad żoną psychicznie i fizycznie

Sprawca został zatrzymany, a działanie policjantów pozwoliło kobiecie uwierzyć w szansę na sprawiedliwość. Mundurowi ustalili, że 59-latek znęcał się nad żoną początku roku, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Wirtualna Polska dodaje, że kobieta ma znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej.

Zakaz zbliżania się i policyjny dozór

Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego prokurator zdecydował o przedstawieniu podejrzanemu zarzutów uszkodzenia ciała i znęcania. Za wymienione czyny mężczyzna może trafić do więzienia na 5 lat. Prokurator objął go policyjnym dozorem i wydał mu zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. 59-latek musi również opuścić mieszkanie zajmowane wspólnie ze swoja ofiarą.

