Już nie „na wnuczka”, a „na szczepionkę” Oszuści wyłudzają pieniądze nową metodą

We wtorek 17 listopada w Nysie do 85-latniej kobiety zadzwonił oszust, przedstawiając się za członka rodziny. Mężczyzna powiedział seniorce, że jej wnuk potrzebuje pieniędzy na natychmiastowe leczenie. Miał trafić do szpitala i musi dostać szczepionkę.

Po chwili do rozmowy włączyła się kobieta, podająca się za lekarkę. Zapewniła mieszkankę Nysy, ze pieniądze na pewno przeznaczone zostaną na leczenie wnuka.

Seniorka uwierzyła oszustom i zgodnie z instrukcją wyrzuciła przez okno 75 000 złotych. Dopiero po kontakcie z bliskimi dowiedziała się, że padła ofiarą przestępstwa.

Metoda „na szczepionkę”. Policja ostrzega przed oszustami

Policjanci wzywają do czujności. – Nie pozwólmy, aby takie sytuacji się powtórzyły. Pamiętajmy o swoich dziadkach, rodzicach i samotnych sąsiadach. Rozmawiajmy z nimi, przestrzegajmy i opowiadajmy historie dotyczące różnych metod oszustw, które usłyszeliśmy w mediach – apelują. – Niech nasi seniorzy wiedzą, że oszuści działają wszędzie, nie tylko gdzieś daleko. Niech wiedzą, że również do nas taki oszust może zadzwonić i zażądać pieniędzy. Seniorzy muszą być przygotowani na takie sytuacje i wiedzieć jak reagować – dodają.

Policja przede wszystkim zaleca zachować ostrożność. – Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze lub policjanta, który mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań – przestrzegają funkcjonariusze. – Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów – polecają.

Podają też kilka konkretnych rad:

Aby potwierdzić dane osoby dzwoniącej, najpierw należy rozłączyć połączenie, a dopiero później wybrać numeru alarmowego 112.

Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na kontach bankowych.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie lub przelanie na inne konta bankowe.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

