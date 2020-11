Koty to prawdziwe gnojki. Odcinek 12345

Jeżeli dużo czasu spędzacie przy komputerze, to zapomnijcie o kocie. Większość życia spędzicie na odganianiu go od klawiatury. Przewrócone monitory czy notebooki również nie należą do rzadkości. Telewizory? Jedna niewinna gonitwa po pokoju może zakończyć ich żywot. Uważajcie też na kwiatki, warkocze, wiszące na ścianach obrazy, stojące na półkach figurki. Te wredne stworzenia zniszczą wam wszystko i jeszcze rozrzucą chusteczki po całym domu. Tak na wypadek, gdybyście chcieli sobie popłakać.

Żartujemy. Tak naprawdę uwielbiamy te stworzenia i sprowadzany przez nie chaos to wciąż zbyt niska cena za możliwość obcowania z kocimi przyjaciółmi. Zmarnowane jedzenie, podrapane ciało, trudności ze snem? Kto by się przejmował takimi drobnostkami! Na pewno nie ludzie, którzy zamieścili w sieci zebrane powyżej zdjęcia. Jeżeli oni nie obrazili się na swoich podopiecznych, to czy trzeba Wam lepszej rekomendacji?

Czytaj też:

Zdjęcia kotów, których po prostu nie możecie przegapić. To one ratują internet