Najman trzyma w domu pas, który nie należy do niego. „Czy dla tego człowieka jest granica żenady?”

O Marcinie Najmanie znów zrobiło się głośno w internecie, po jego ostatniej walce z Don Kasjo na gali Fame MMA 8. W trakcie walki, która miał się odbyć w formule bokserskiej, Najman najpierw powalił, a potem kopnął rywala, za co został zdyskwalifikowany.

Najman prezentuje pas Salety

Po kontrowersyjnej walce Najman udzielił wywiadu dla portalu MMA.PL. Internauci zauważyli, że w szafce za jego plecami jest prezentowany mistrzowski pas federacji IBO International, którego sportowiec nigdy nie wywalczył. Szybko okazało się, że pas należy do Przmeysława Salety

„ Internauci są czujni... a ja zastanawiam się czy dla tego człowieka jest jakaś granica żenady?!!! Podczas wywiadu z domu, w tle, widać pas IBO International, który zdobyłem w 1999 roku w walce z Asmirem Vojnoviciem. Pas, podobnie jak mnóstwo innych rzeczy, zostawiłem u niego na przechowanie (kolegowaliśmy się wtedy) przed wyjazdem do USA w 2005 r. A po powrocie nie miałem już z nim kontaktu.. ”. – napisał Saleta na swoim Facebooku. „ Chyba, że w międzyczasie Marcin zdobył pas IBO, a ja to przegapiłem.. ”.– zakpił.

Najman odpowiada Salecie: Do dziś nie przyjechałeś się rozliczyć

Na wpis sam zainteresowany szybko odpowiedział na Twitterze. „Przemku ten pas czeka na Ciebie już 15 lat. Zostawiłeś go przed wyjazdem do Stanów w naszym wspólnym klubie w Częstochowie – odparł Najman. „Miałeś przyjechać po pas i się rozliczyć za 6 miesiące za czynsz klubu, który płaciłem za Ciebie. Do dziś nie przyjechałeś ani po pas, ani się rozliczyć” – zarzucił Salecie

twitter

