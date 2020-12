„Znany amerykański aktor” obiecał Polce diamenty i papiery rozwodowe. Straciła 45 tys. zł

O tym, że w internecie działa wielu oszustów, którzy czyhają na cudzą łatwowierność, przekonała się 35-letnia mieszkanka powiatu chełmskiego. Kilka dni temu kobieta zgłosiła się na III komisariat w Lublinie, gdzie złożyła zawiadomienie o utracie 45 tysięcy złotych.

Pokrzywdzona oświadczyła, że na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę podającego się za znanego amerykańskiego aktora. Rozmowy polegały przede wszystkim na wymianie wiadomości w jednym z komunikatorów. Ale były też przypadki, że nawiązywane były połączenia wideo, podczas których kobieta rozpoznała w swoim rozmówcy gwiazdora. Dzięki temu zaufała mężczyźnie, a ten mógł pozwolić sobie na realizację prawdziwych zamiarów.

Paczka z diamentami i 3 miliony w gotówce

Fałszywy aktor w pewnym momencie oznajmił, że upoważnia 35-latkę do odbioru paczki z zawartością diamentów o wartości 6 mln dolarów, 3 mln dolarów w gotówce oraz dokumentów rozwodowych. W tym celu musiała jedynie wnieść opłaty, by uzyskać certyfikat upoważniający ją do odbioru kosztowności oraz zapłacić cło.

Łącznie kobieta została poproszona o przelanie na wskazane rachunki 45 tysięcy złotych. Po dokonaniu transakcji zauważyła, że jej znajomy zaczął unikać kontaktu, by w ostateczności całkowicie przerwać znajomość.

Lubelscy policjanci ustalają prawdziwą tożsamość sprawcy tego przestępstwa. Jednocześnie apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi.

