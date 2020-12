„Najniegrzeczniejszy pies Wielkiej Brytanii” otrzymał rachunek. Łączna suma strat sięga 9 tys. funtów

Niedawno pisaliśmy o #GuiltyDogChallenge i pokazywaliśmy zdjęcia z psimi winowajcami. Tamte popisy to jednak nic w zestawieniu z Cooperem, który każdy podobny konkurs wygrałby w przedbiegach. W końcu nie bez powodu brytyjskie media okrzyknęły go „najniegrzeczniejszym” psem w kraju. Sami zerknijcie, jak kształtuje się lista jego przewinień:

8 sof – 700 funtów każda

dwa stoły do jadalni – 300 funtów każdy

10 pilotów od TV – 20 funtów każdy

6 smartfonów – 300 funtów każdy

zestaw stolików dębowych – 250 funtów

drewniane drzwi – 300 funtów

Łączna wycena zniszczeń to 8 750 funtów, czyli w przeliczeniu około 43 391 złotych.

Właścicielka Coopera: Nie możesz spuścić go z oka



Właścicielka Coopera nie ma złudzeń co do swojego podopiecznego. 54-letnia Jill sama stwierdza, że jest on najgorszym pod względem zachowania psem na Wyspach. – Nie możesz spuścić go z oka na sekundę, bo będzie kombinował coś niedobrego – ostrzegała. Jak przyznała, już jako szczeniak wykazywał tendencję do niszczenia mebli, jednak nikt nie spodziewał się, że rachunek sięgnie prawie 9 tys. funtów. Pomimo destrukcji, Cooper może jednak liczyć na niegasnącą miłość swojej pani. – Jest moim przyjacielem i najbardziej kochającym psem – podkreśla Jill.

