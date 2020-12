„Zombie Angelina” wcale nie wygląda jak zombie? Zobaczyliśmy prawdziwą twarz Sahar Tabar

Obywatelka Iranu w mediach społecznościowych znana była od dłuższego czasu, ale dopiero decyzja sądu o wtrąceniu jej do więzienia zdobyła jej międzynarodową sławę. Kobietę oskarżono o „publiczne promowanie deprawacji, bluźnierstwo, podżeganie do przemocy, nielegalne nabywanie własności, łamanie krajowego kodeksu ubioru oraz szerzenie zepsucia wśród młodzieży” i pozbawiono wolności na okres 10 lat.

Sahar Tabar w areszcie zmieniła zdanie ws. operacji plastycznych

Dziewczynie udało się jednak opuścić więzienie po wpłaceniu kaucji i licznych zapewnieniach, że nie interesuje jej już sława i dalsze operacje plastyczne. To właśnie chęć zyskania rozgłosu przyczyniła się do jej kontrowersyjnej działalności w mediach społecznościowych. W telewizyjnym wywiadzie zapewniała, że nie ma już podobnych ambicji i chce zniknąć z przestrzeni publicznej, a poprawiania swojego wyglądu żałuje. Przyznała też, że poprawiła sobie jedynie nos, kości policzkowe i usta oraz poddała się liposukcji. Cała reszta jej „przemian” to efekt makijażu i graficznej obróbki zdjęć. Zobaczcie zresztą, jak wygląda naprawdę:

