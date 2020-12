21-latka zabiła się, próbując zrobić selfie. Po roku ustalono, że była odurzona

21-letnia modelka w Australii znalazła się podczas 12-miesięcznej przerwy w nauce w Retford Oaks Academy. W planach miała jeszcze przejazd do Tajlandii. Tragiczne wydarzenia ze stycznia 2020 roku brutalnie pokrzyżowały jednak jej zamiary. Śmiertelny wypadek przytrafił jej się nad ranem, po nocnej imprezie, na której Davis zażywała ketaminę, kokainę oraz piła alkohol w dużych ilościach. Kobieta w celu zrobienia selfie przeszła przez płot zabezpieczający klif.

Asystent koronera Gordon Clow w swoim raporcie stwierdził, że działające w jej organizmie substancje „zaburzyły podejmowanie decyzji, miały też wpływ na równowagę i koordynację ruchową” Madalyn. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci podano liczne obrażenia wywołane upadkiem ze skały. Mieszanka alkoholu i narkotyków miała jednak znacznie przyczynić się do wypadku. – To nie jest pierwsza śmierć na tym terenie i niestety nie ostatnia. To wielka tragedia młodego człowieka, który próbuje żyć pełnią życia – ubolewał Clow.

Tragiczna śmierć Madalyn Davis

Madalyn Davis pochodziła z hrabstwa Lincolnshire i pracowała jako kosmetyczka. W Australii mieszkała zaledwie od kilku tygodni. Feralnego dnia razem ze znajomymi najpierw imprezowała, a później – nad ranem – pojechała na klify Diamond Bay położone na wschodnich przedmieściach Sydney. Z relacji świadków wynika, że młodzi ludzie najpierw przeskoczyli barierki, a później robili sobie zdjęcia. Wtedy to jedna z osób podeszła do krawędzi klifu. Miała to być właśnie wspomniana 21-latka, której zaginięcie zgłoszono nad ranem.

W poszukiwania zaangażowano policję, ratowników oraz straż przybrzeżną. Cztery godziny później ciało Davis wyciągnięto z wody. Z oficjalnego oświadczenia policji cytowanego przez The Guardian wynika, że w sprawie wszczęto dochodzenie, a więcej na temat okoliczności śmierci Davis będzie można powiedzieć po wydaniu raportu przez koronera oraz przesłuchaniu świadków.

Nie pierwszy taki przypadek w Diamond Bay

Diamond Bay to popularne miejsce wśród turystów i „influencerów”. Wiele osób przyjeżdża na punkt widokowy tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie i opublikować je na Instagramie. Część z nich niestety podchodzi bardzo blisko krawędzi, robiąc jednocześnie selfie, co niekiedy prowadzi do tragedii. W sierpniu 2019 roku w tym samym miejscu zginęła 27-letnia kobieta robiąca sobie zdjęcie.

