Autystyczny 13-latek brutalnie zamordowany przez rówieśników. Prowodyrką miała być dziewczynka

Oliver Lucas Stephens został zamordowany w niedzielę 3 stycznia. W parku koło jego domu napadło go co najmniej troje nastolatków. Jeden z nich ugodził Olly'ego nożem w szyję. Na ciężko rannego chłopca natrafił przypadkowy przechodzień, a do czasu przyjazdu pogotowia reanimację prowadził także lekarz przypadkowo znajdujący się w okolicy. Niestety, nastolatka nie udało się uratować.

5 osób zatrzymanych, 3 z zarzutami

Mimo podejmowanych przez nastolatków prób zatarcia śladów, policja szybko ustaliła podejrzanych. Zarzuty morderstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała już w czwartek 7 stycznia usłyszeli dwaj chłopcy w wieku 13 i 14 lat oraz 13-letnia dziewczynka, przez media okrzyknięta prowodyrką. Służby w związku z tą sprawą zatrzymały jeszcze dwóch innych 13-latków, którzy po wypuszczeniu za kaucją objęci zostali policyjnym dozorem.

Oświadczenie rodziny Olly'ego

Na stronie miejscowej policji pojawiło się oświadczenie autorstwa rodziny 13-latka. Dotknięci tragedią bliscy chłopca dziękowali za pomoc przy śledztwie oraz wszystkim tym, którzy próbowali ratować ich syna. „Oliver był enigmą. Mając jednocześnie autyzm i podejrzenie zespołu unikania patologicznego stał się dla nas wyzwaniem, od którego nie uciekaliśmy. Podążał własną ścieżką z uśmiechem” - mogliśmy przeczytać.

Czytaj też:

Owczarki zagryzły yorka 10-latki. Właścicielka psów sama zgłosiła się na policję