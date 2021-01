Rok 2021 będzie gorszy niż 2020? Memy po jednym tygodniu mówią nam wiele

Początek roku to zwykle okres zwiększonego optymizmu. Pozwalamy sobie myśleć, że zmiana daty pociągnie za sobą inne zmiany. Robimy postanowienia noworoczne i trzymamy się ich – dla przyzwoitości – co najmniej do końca stycznia. Po doświadczeniach roku 2020 wielu osobom trudniej jednak wejść w kolejne 365 dni z takim samym nastawieniem.

Wydarzenia na świecie nie zapowiadają zresztą, żeby miało być spokojniej. Wręcz przeciwnie – obrazki ze Stanów Zjednoczonych sugerują, że czeka nas wyjątkowo burzliwy okres w dziejach tego kraju, a większość analityków jest zgodna, że zawirowania w USA wciąż mocno przekładają się na losy reszty świata.

W ciemnych barwach naszą przyszłość widzą też twórcy memów. Zwyczajowo jednak nie załamują rąk, tylko zamieniają swoje obawy w dobrej jakości czarny humor. Najlepsze przykłady zebraliśmy w naszej galerii. Mamy nadzieję, że odrobina uśmiechu rozjaśni Wam tegoroczny falstart. I że jednak 2021 rok nie będzie bliźniaczy do swojego poprzednika.

