Jego głowa oddzieliła się od ciała. Optyczna iluzja zadziwiła miliony na TikToku

Już ponad 7,5 miliona razy odtworzono nagranie, na którym 30-letni Micah traci głowę. Wszystko w asyście 32-letniej żony Sarah, która filmowała całą scenę. Zważywszy na okoliczności przyrody i okazję – miesiąc miodowy pary – trudno właściwie dziwić się bohaterowi nagrania.

Głowa osobno, tułów osobno. Tak wygląda obecnie TikTokowa rzeczywistość Micah Wallace'a. Ten asystent biurowy z nowojorskiego Brooklynu chciał jedynie popływać w jednym z basenów w Sandals Royal Barbados Resort. Skończyło się hitem mediów społecznościowych i niespodziewaną sławą.

Głowa oddzieliła się od tułowia. „Uznaliśmy, że to przezabawne”

Sarah przyznaje, że nie mogła odpuścić takiej okazji. Kiedy tylko małżonkowie zauważyli, co dzieje się z obrazem, jeżeli podejść do basenu pod pewnym kątem, musieli zarejestrować wszystko przy pomocy telefonu. – Uznaliśmy, że jest to przezabawne, więc Sarah zaczęła nagrywać, a ja zacząłem się wygłupiać – opowiadał później Micah. Przyznał, że większość komentujących jest po prostu skołowana. Zdarzają się jednak także internetowi naukowcy, którzy starają się wyjaśnić zjawisko reszcie. Nas jednak nie oszukają - dobrze wiemy, że to czary!

