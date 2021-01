Policja zatrzymała podejrzanego o zdewastowanie kościoła. Przyznał się do winy

Opisywane na stronach internetowych miejscowej policji zdarzenie miało miejsce przed kilkoma dniami w Chotczy Dolnej w województwie mazowieckim. W nocy na plac należący do parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy wtargnął mężczyzna, który zaczął rzucać kostką brukową w okna.

Dewastacja i kradzież

Po wybiciu pięciu szyb zajrzał do wnętrza kościoła, by następnie zabrać ze świątyni paschał. Złodziej ukradł też oświetlenie choinkowe i użyte do ich zasilenia przedłużacze.

Zatrzymany przyznał się do winy

Jak ustalili lokalni policjanci, sprawcą tego zdarzenia był 34-letni mieszkaniec powiatu lipskiego, który po zatrzymaniu przyznał się do zarzucanego mu czynu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Złodziejowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

