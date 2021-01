Abp Gądecki interweniuje ws. Polaka ze szpitala w Plymouth. „De facto, został skazany na śmierć”

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę Polaka mieszkającego na stałe w Anglii, który dwa miesiące temu przeszedł poważny zawał serca. Serce mężczyzny stanęło na 45 minut. W tym czasie doszło do poważnego uszkodzenia jego mózgu.

Szpital uzyskał od sądu zgodę na odłączenie Polaka od aparatury podtrzymującej życie. Decyzja ta podzielił jednak jego krewnych. W sprawę włączyły się polskie władze, które zaoferowały przewiezienie pacjenta do Polski. Jednak brytyjskie władze nie zgodziły się na transport Polaka ze szpitala w Plymouth, argumentując, że przyczyniłoby się to do większego cierpienia pacjenta.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na bliskich pacjenta, brytyjski sąd przychylił się w poniedziałek wieczorem do wniosku szpitala, by nie zezwalać konsulowi w RP na dostęp do mężczyzny. Doszło także do ponownego odłączenia aparatury nawadniającej go i odżywiającej – czytamy.

Abp Gądecki: Polski pacjent został de facto skazany na śmierć przez zagłodzenie

List ws. Polaka do swojego odpowiednika w Anglii wystosował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zwrócił się on „o podjęcie starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth”.

„ W ostatnich dniach opina publiczna w Polsce została wstrząśniętą decyzją brytyjskiego sądu o zaprzestaniu podawania pożywienia i wody Polakowi, który trafił do szpitala w Plymouth z urazem mózgu. De facto, został on skazany na śmierć przez zagłodzenie ” – pisze hierarcha w liście.

Przewodniczący KEP podkreślił, że polski rząd zgodził się na sfinansowanie kosztów transportu i dalszego leczenia mężczyzny. W liście zacytował również słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae. Polski papież stwierdził tam, że „człowiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub – po prostu – samą swoją obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy wyeliminować Powstaje w ten sposób swoisty »spisek przeciw życiu«”.

„Zwracam się do Waszej Eminencji – jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii – z prośbą o pomoc w tej trudnej sytuacji i podjęcie starań w celu ratowania życia naszego rodaka” – kończy swój list przewodniczący KEP.

