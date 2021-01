Pawłowicz do dyrekcji szpitala w Plymouth: Uczniowie Mengelego. Polak nie jest waszą własnością

Chodzi o sprawę Polaka mieszkającego na stałe w Anglii, który dwa miesiące temu przeszedł poważny zawał serca. Serce mężczyzny stanęło na 45 minut. W tym czasie doszło do poważnego uszkodzenia jego mózgu. Szpital w Plymouth uzyskał od sądu zgodę na odłączenie Polaka od aparatury podtrzymującej życie.

Decyzja ta podzieliła jednak jego krewnych. W sprawę włączyły się polskie władze, które zaoferowały przewiezienie pacjenta do Polski. Jednak brytyjskie władze nie zgodziły się na transport Polaka ze szpitala w Plymouth, argumentując, że przyczyniłoby się to do większego cierpienia pacjenta. Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau w mediach społecznościowych poinformował, że zabiega o nadanie Polakowi statusu dyplomatycznego.

Pawłowicz: Mordują żywego człowieka torturą głosu na oczach całego świata

W ostrym komentarzu na Twitterze sprawę odłączenia Polaka od aparatury podtrzymującej życie skomentowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

„ Dyrektorzy szpitala w Plymouth, którzy łamiąc prawo chorego Polaka do życia, być może czając się już na jego organy wewnętrzne - są mordercami!” – napisała Pawłowicz. „Mordują żywego człowieka torturą głosu na oczach całego świata.”.. – dodała.

Sędzia podkreśliła też, że nie wydano zgody o przekazaniu pacjenta polskim władzom.

„Polacy zapamiętają to wam, zbrodniarze!!!” – stwierdziła Pawłowicz. „Wy tam, mentalni uczniowie Mengelego z Plymouth, człowiek, Polak nie jest waszą własnością! Także żona ani dzieci nie są właścicielami torturowanego na tej nieludzkiej brytyjskiej szpitalnej ziemi chorego, ciągle żywego człowieka! Precz z nieludzką polityką i regułami śmierci w szpitalach!!! Precz z takimi »lekarzami«!!!” – napisała Pawłowicz.

twitter

W kolejnym komentarzu sędzia TK skierowała swoje słowa do polskich lekarzy. „Ciekawe dlaczego polscy lekarze milczą w sprawie publicznie, barbarzyńsko, sprzecznie z lekarskimi nakazami ratowania człowieka, uśmiercanego w szpitalu w Plymouth Polaka - milcza...?” – pytała retorycznie Pawłowicz. Ani jednego głosu... Ani jednego. Co z wami lekarze....? Co z wami…” – dodała.

Czytaj też:

Polak w śpiączce w Anglii. MSZ chce mu nadać status dyplomatyczny