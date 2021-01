Była nauczycielka skazana za seks z 14-letnim uczniem. Miała go też uprowadzić

35-letnia kobieta dobrowolnie poddała się karze. Mowa o byłej nauczycielce, która miała obcować płciowo z 14-latkiem w czasie, kiedy pracowała w szkole podstawowej we wsi Kuzie w województwie podlaskim. Sąd Rejonowy w Łomży skazał ją na pół roku więzienia, a następnie 1,5 roku prac społecznych w zakresie 30 godzin tygodniowo. Kobieta otrzymała też 7-letni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela, 3-letni zakaz kontaktów z pokrzywdzonym, zakaz zbliżania się do niego na odległość 50 metrów oraz obowiązek zapłaty 15 tys. zł tytułem nawiązki. Wyrok musi się jeszcze uprawomocnić.

Justyna D. skazana za obcowanie płciowe z małoletnim

Justyna D. została skazana nie tylko za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia i poddawanie go innym czynnościom seksualnym, ale też za zatrzymanie go wbrew woli rodziców. Nauczycielka angielskiego wywiozła 14-latka do Białowieży. Zrobiła to za zgodą nastolatka, ale niezgodnie z wolą opiekunów, więc jej czyn został potraktowany jak uprowadzenie.

Areszt tymczasowy dla byłej nauczycielki

Byłą nauczycielkę aresztowano w trakcie postępowania, ponieważ złamała zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym nastolatkiem. Trafiła do tymczasowego aresztu, by uniemożliwić jej utrudnianie prowadzonego przeciwko niej postępowania karnego. 3 miesiące, które tam spędziło, wliczono w poczet zasądzonej właśnie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

