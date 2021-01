Nie żyje legenda zupek chińskich. Świat zawdzięcza jej m.in. popularny smak „Mi goreng”

Choć w tytule używamy potocznego określenia „zupki chińskie” to zdajemy sobie doskonale sprawę, że Indomie to firma z Indonezji. Podobnie jak Ibu Hajjah Nunuk Nuraini, która w indonezyjskim gigancie przez blisko 30 lat zajmowała pozycję managera ds. nowych smaków. To właśnie ona stworzyła kultowy w wielu krajach „Mi goreng”, do dziś pozostający jednym z najpopularniejszych, mimo ogromnego wyboru w menu firmy. Jej pomysłami były też smaki Soto, Rendang, Chicken Curry i Sambal Matah. To w dużej mierze dzięki Nuraini produkty Indomie stały się globalnym hitem, podbijając Azję południowo-wschodnią, a także Australię czy Nigerię.

Fani zup instant żegnają Nunuk Nuraini

Posiadający markę Indomie koncern Indofood przekazał, że śmierć Nunuk Nuraini nastąpiła w środę 27 stycznia. Przyczyny zgonu nie podano, ograniczając się do krótkiego oświadczenia. „Ibu Hajjah Nunuk Nuraini odeszła i spokojnie powróciła do Boga” – napisano. W mediach społecznościowych wychowani na zupkach błyskawicznych konsumenci składają kondolencje dla rodziny zmarłej i podkreślają, jak przez wiele lat towarzyszyły im smaki wykreowane przez Nunuk.

