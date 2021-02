Suczka bez połowy pyska szuka domu w Polsce. „Jest śmiałym psem i szefową w stadzie”

Fundacja ZŁap Dom poinformowała, że z Ukrainy do Polski trafiły trzy szczeniaki szukające domu. To Maja, Vita i Honda. Ich transport spóźnił się o pół roku. „Honda w środę trafia do domu tymczasowego a przed Mają i Vitą wizyty u weterynarzy plus konsultacja Majki z Prof. Galantym - może uda się coś jeszcze zmienić aby zwiększyć komfort Jej życia” – czytamy w zamieszczonym przez fundację wpisie.

Maja nie ma połowy pyska

Chodzi o to, że suczka Maja nie ma połowy pyska. „Ma implant zamiast nosa a w nim dwie dziurki, dzięki którym oddycha i które trzeba co jakiś czas czyścić chirurgicznie” – informuje fundacja. „Maja ma kiepski węch (jeśli ma go w ogóle) i nie poradziłaby sobie z obroną jeśli zostałaby zaatakowana - to Jej jedyne problemy. Poza tym jest śmiałym psem i szefową w stadzie” – dodano we wpisie.

Możliwe, ze psy będzie można adoptować osobno, ale na razie fundacja szuka im wspólnego domu, bo są ze sobą bardzo zżyte. „Na razie dziewczyny muszą się zaaklimatyzować. Trzymajcie kciuki za całą trójkę” – apeluje fundacja.

facebookCzytaj też:

Te psy zmieniły się nie do poznania. Zobacz zdjęcia przed i po adopcji