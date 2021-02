Kim jest wytatuowany mężczyzna, mówiący w kilku językach? Policja prosi o pomoc

10 stycznia policjanci ze Świebodzina zostali wezwani przez obsługę pociągu relacji Berlin–Warszawa w związku z niepokojącym zachowaniem jednego z pasażerów. Funkcjonariusze zastali tam mężczyznę, który nie reagował na próby kontaktu z nim. Nie posiadał żadnego bagażu ani dokumentów. Do tej pory nie udało się ustalić jego personaliów. Stwierdzono za to, że mężczyzna najprawdopodobniej posługuje się w stopniu co najmniej komunikatywnym językami: niemieckim, rosyjskim, łotewskim i ukraińskim.

Charakterystyka mężczyzny

Tajemniczy mężczyzna ma około 40-45 lat, liczy sobie 180 centymetrów wzrostu i 80 kilogramów wagi. Jest szczupły, ma ciemne, krótkie i rzadkie włosy z zakolami. Posiada brodę, ma niebieskie oczy i falisty nos. W dniu odnalezienia przez policjantów ubrany był w kurtkę koloru czarnego, szary sweter typu golf, spodnie koloru kremowego i brązowe, zamszowe buty.

Mężczyzna posiada tatuaże:

na karku w postaci koła z umiejscowionymi wokół czterema takimi samymi symbolami,

na stopie rysunek kojarzący się z tak zwanymi „łapaczami snów”,

na serdecznym palcu lewej dłoni prostokątny tatuaż,

lewa ręka wytatuowana w nieregularnie rozmieszczone czarne, małe kwadraty,

na lewym boku od żeber do stopy wytatuowane prostokąty oraz okręgi ciągnące się do lewej stopy,

na prawej ręce wytatuowany wizerunek smoka.

Gdzie zgłaszać się z informacjami?

Wszelkie osoby posiadające informację o jego tożsamości proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie pod numerem 47 79 35 211 lub pod numerem alarmowym 112.

