Światowy Dzień Kota uczcijmy memami. Nasi milusińscy zdecydowanie na to zasługują

World Cat Day to święto, które ma przypominać nam o znaczeniu kotów w naszym życiu. To również wezwanie do pomocy tym wspaniałym stworzeniom, które przez lata stały się obok psów najlepszymi przyjaciółmi człowieka, ale też w znacznym stopniu uzależniły się od jego wsparcia.

To oczywiście radosne święto, dlatego idealną formą obchodzenia go może być przeglądanie najlepszych memów z kocim motywem w roli głównej. Oczywiście dobra przekąska i porządne wyczesanie też nie zaszkodzą. Każda minuta spędzona z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi zostanie przez nich doceniona. A i nam z pewnością przyda się po ciężkim dniu pracy.

