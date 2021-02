Matizem jak taranem. Mieszkańcy Rzeszowa wbijali się w sklepy, by kraść alkohol i papierosy

W środę 10 lutego w nocy nieznani sprawcy włamali się do sklepu przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie. Dwa dni później, w piątek 12 lutego nad ranem, ktoś w podobny sposób włamał się do sklepu przy ul. Krajobrazowej. Sprawcy najpierw rozbijali witryny sklepów samochodem marki Daewoo Matiz, a następnie kradli papierosy i alkohol. Podczas pierwszego włamania skradli 16 butelek alkoholu i 515 paczek papierosów, za drugim razem było to 45 paczek. Straty oszacowano na łączną sumę ponad 9 tys. złotych.

Na trop włamywaczy wpadli funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Z ich ustaleń wynikało, że są to mieszkańcy Rzeszowa w wieku 33 i 44 lat. Kryminalni zlokalizowali także matiza wykorzystywanego do włamań. To właśnie przy tym samochodzie, kilka godzin po piątkowym włamaniu, zatrzymali pierwszego podejrzewanego mężczyznę, 33-latka. Tego samego dnia zatrzymali także jego 44-letniego wspólnika. Policjanci odzyskali również cześć skradzionego mienia. Przy mężczyznach znaleziono narkotyki w postaci mefedronu i marihuany. Zatrzymanych osadzono w policyjnym areszcie.

Recydywiści z matiza

Zebraniem materiału dowodowego zajęli się policjanci z komisariatu na Nowym Mieście, gdzie doszło do pierwszego włamania. Policjanci ustalili, że włamania na ul. Wieniawskiego mężczyźni dokonali wspólnie. Za drugie odpowiadał już tylko 33-latek. Policjanci przesłuchali mężczyzn i przedstawili im zarzuty kradzieży z włamaniem. Okazało się, że zatrzymani byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa, dlatego zarzuty dotyczyły działania w warunkach recydywy, co skutkuje wyższym wymiarem kary. Mężczyźni usłyszeli również zarzuty posiadania niedozwolonych środków odurzających i substancji psychotropowych.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Nadzorujący postępowanie prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec mężczyzn aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora. Obaj podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

