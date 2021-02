Jan Lityński utonął, ratując psa. Akcję poszukiwawczą na Narwi prowadzono z jego powodu

W niedzielę 21 lutego wieczorem lokalny portal informacyjny z Pułtuska zamieścił informację o trwającej akcji poszukiwawczej na Narwi. Zastępy JRG PSP Pułtusk, OSP Grabówiec oraz specjalistyczna grupa nurkowa JRG nr 1 z Warszawy poszukiwała mężczyzny, pod którym zarwał się lód w okolicy mostu Wyszkowskiego.

Ten sam portal godzinę później poinformował, że poszukiwanym mężczyzną był Jan Lityński, były poseł i opozycjonista czasów PRL, odznaczony przez prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej pultusk24.pl, tego dnia wybrał się na spacer z małżonką oraz psem pary. Zwierzę wpadło do rzeki, a Lityński próbował ratować czworonoga.

„Janek Lityński utonął ratując psa. Janek,kochany, mądry, bojowy przyjaciel. Walczył o demokrację, prawdę,godność robotników. Straszny smutek” – napisała na Twitterze Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz deputowana do Europarlamentu w latach 2009-2013. Wcześniej informację o śmierci Lityńskiego podał Eugeniusz Smolar, nie ujawniając jednak dodatkowych okoliczności.

Jan Lityński. Działalność opozycyjna

Jan Lityński urodził się w 1946 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny polsko-żydowskiej. Przez rok należał do związku Młodzieży Socjalistycznej. Studiował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, jednak podczas wydarzeń marcowych został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności.

Lityński współzakładał Biuletyn Informacyjny KSS „KOR”. Wielokrotnie trafiał do aresztu za swoją opozycyjną działalność. Redagował „Robotnika”, w którym namawiano do zakładania wolnych związków zawodowych. Należał do Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i współpracował z Biurem Interwencyjnym KSS „KOR”.

Jan Lityński. Internowanie i odznaczenia od prezydentów

W 1980 roku został doradcą kierownictwa „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym, później także aresztowany. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. Później był posłem I, II i III kadencji. Wybrany także do tzw. sejmu kontraktowego. Kandydował do Sejmu jeszcze w 2005 i 2007 roku (wybory uzupełniające).

Jan Lityński został członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami w 2010 roku. Został jego późniejszym doradcą. W 2012 roku wystąpił z Partii Demokratycznej. Przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nagrodzony Krzyżem Komandorskim (2006) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (2008) Orderu Odrodzenia Polski. Przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

