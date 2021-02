33-letni syn polityka zgwałcił 12-latkę. Jego ojciec mówił o „dziewczynkach z ciałami kobiet”

Dorosły syn Ivana Roci z prawicowej Niezależnej Unii Demokratycznej (UDI) został oskarżony o gwałt na 12-latce. 33-letni Jurguen Roca Aguayo przebywa obecnie w areszcie, gdzie oczekuje na proces. Jego ojciec nie zachował jednak w tej sprawie milczenia i postanowił publicznie bronić syna. Swoimi wypowiedziami wyrządził chyba jednak tylko więcej szkód.

Prawicowy polityk: Nie dawajcie swobody swoim córkom

Roca zaapelował do rodziców młodych dziewczyn, żeby lepiej kontrolowali swoje dzieci. „Jeżeli nawet ma ciało kobiety, to i tak zostaniesz oskarżony o gwałt. Jeżeli nawet nieletnia będzie zapewniać, że wszystko było za obopólną zgodą – prawo potępi to w taki sam sposób. Nie dawajcie im swobody – zero przebywania ze starszymi nastolatkami, zero wychodzenia w nocy” – pisał na Facebooku.

Ivan Roca: Mężczyzna zawsze jest winny

Polityk dodawał też, że w przypadku stosunków płciowych z nieletnimi, traktowanymi w jego kraju jako gwałt, „wina zawsze spada na mężczyznę”. Ubolewał nad faktem, że nieinteresujący się swoimi dziećmi rodzice nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ostatecznie jednak musiał przemyśleć swoje stanowisko, ponieważ po krytyce internautów wpis zniknął z mediów społecznościowych.

Polityk broni syna oskarżonego o gwałt: To przykre, że jest w areszcie

Po fali negatywnych komentarzy Roca musiał bronić nie syna, lecz siebie. Tłumaczył, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu przez feministki. Mówił, że jego wpis był jedynie radą, skierowaną do rodziców nastolatek. Podkreślał też, że odwiedził syna w areszcie, gdzie miał spotkać „pełno młodych mężczyzn, zatrzymanych za obcowanie z małoletnimi bez myślenia o konsekwencjach”. Podsumowując całą sprawę gwałtu stwierdził, że to, co stało się jego synowi, jest „przykre”.

