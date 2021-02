Zdemolowała autem stację benzynową. Wstrząsające nagranie trafiło do sieci. „Strzelaj w opony, k***a!”

Do zdarzenia doszło w Rymaniu w województwie zachodniopomorskim. 37-letnia kobieta, około północy z soboty na niedzielę zdemolowała drzwi do lokalnej stacji benzynowej. Całe zdarzenie pokazuje film, który viralowo rozchodzi się w sieci.

Na nagraniu widać dwóch interweniujących policjantów. Funkcjonariusze są uzbrojeni w broń krótką. Przez cały czas towarzyszą im okrzyki innych osób, znajdujących się na stacji. Ludzie krzykami „Strzelaj w opony, k***a!”, „podbiegnij do niej, człowieku”, czy „wsiadaj do tego samochodu!” wskazują funkcjonariuszom, co mają robić.

Policjanci w pewnym momencie oddają strzały w kierunku auta. Wtedy kobieta wykręca i odjeżdża ze stacji.

Kobieta nie była pod wpływem alkoholu

Jak informuje dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska, kobietę udało się zatrzymać. Wiadomo, że nie była pod wpływem alkoholu.

RMF FM podaje, że kobieta trafiła na komisariat w Kołobrzegu. Pobrano od niej krew do badań na obecność narkotyków. Teraz policja próbuje ustalić, co było przyczyna jej działania. Według świadków, zdarzenia, 37-latka zachowywała się irracjonalnie już przed zdemolowaniem stacji.

