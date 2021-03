Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu reprezentantowi Polski. Za wypadek po alkoholu

Akt oskarżenia w sprawie Michała Ż. skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście. Były piłkarz reprezentacji Polski, dyrektor sportowy Motoru Lublin i ekspert stacji Canal+ wjechał swoim BMW w stojący na czerwonym świetle autobus miejski. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Długiej. Po zbadaniu mężczyzny alkomatem okazało się, że miał on 1,6 promila alkoholu we krwi. Michał Ż. usłyszał zarzut z artykułu 178a Kodeksu Karnego. Jest oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do 2 lat więzienia oraz utrata prawa jazdy na 3 lata.

Przeprosiny Michała Ż.

Michał Ż. we wtorek 22 grudnia wieczorem przeprosił za swój czyn, zwracając się szczególnie do zatrudniających go Canal+ i Motoru Lublin. Zapowiedział, że zamierza podjąć działania, które choć trochę pomogą naprawić mu popełniony czyn. „Obiecuję również, że niezależnie od czekających mnie konsekwencji prawnych w najbliższym czasie aktywnie włączę się w działania społeczne na rzecz propagowania trzeźwości kierowców oraz pomocy ofiarom wypadków drogowych. Wiem, że nie cofnie to czasu, ale być może pozwoli choć w części zadośćuczynić mojej głupocie oraz uchronić innych od błędu, który popełniłem” – pisał Michał Ż. „Nie jestem w stanie wyrazić. Jak bardzo jest mi wstyd” – zakończył piłkarz.

Canal+ zawiesił Michała Ż.

Do całej sytuacji szybko odniosła się zatrudniająca Ż. jako eksperta piłkarskiego stacja Canal+ Sport. Szef tamtejszej redakcji sportowej Michał Kołodziejczyk swoją decyzję przekazał za pośrednictwem Twittera. „Zawiesiłem Michała Ż. w roli eksperta Canal+ Sport do wyjaśnienia sprawy. Nie możemy podjąć żadnych decyzji zanim nie zapoznamy się z wszystkimi szczegółami i nie potwierdzimy ich w oficjalnych źródłach. Wszyscy potrzebujemy teraz czasu” – oświadczył.

Kim jest Michał Ż.?

Michał Ż. to były piłkarz i dyrektor sportowy Legii Warszawa. W koszulce reprezentacji Polski występował w 102 meczach. Dla Canal+ jako ekspert piłkarski pracował od sierpnia 2020 roku. Wcześniej związany był z Kanałem Sportowym. Jest też dyrektorem sportowym drugoligowego klubu piłkarskiego Motor Lublin.

