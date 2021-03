Książę Filip przeniesiony do kolejnego szpitala. Nowe informacje o stanie zdrowia męża Elżbiety II

Przypomnijmy, że 16 lutego książę Edynburga trafił do szpitala Króla Edwarda VII. Książę miał narzekać na słabe samopoczucie. Gorszy stan zdrowia męża Elżbiety II ma wynikać z niesprecyzowanej infekcji, ale Pałac Buckingham podkreśla, że hospitalizacja nie ma związku z koronawirusem. Na początku stycznia brytyjska monarchini i jej mąż przyjęli w pałacu Windsor szczepionkę przeciwko COVID-19.

Nowe informacje o stanie zdrowia księcia

Gdy książę Filip trafił do szpitala w połowie lutego, Pałac Buckingham informował, że pozostanie tam przez kilka dni na obserwacji i w celu odpoczynku. Teraz poinformowano, że mąż królowej został przeniesiony do kolejnej placówki, do szpitala św. Bartłomieja w Londynie. Lekarze mają tam kontynuować jego leczenie z powodu infekcji, a także podejmą badania i obserwację pod kątem wcześniej istniejącej choroby serca.

Jak poinformowano w komunikacie, książę czuje się dobrze i prawidłowo reaguje na leczenie. Ma jednak pozostać w szpitalu co najmniej do końca tygodnia.

Wcześniej książę Edward, najmłodszy syn Elżbiety II i Filipa poinformował, że jego ojciec czuje się znacznie lepiej i nie może się doczekać wyjścia ze szpitala.

