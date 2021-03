Jedyny prezydent ZSRR obchodzi dziś 90. urodziny. Wałęsa: Żyj nam pan długo i służ pan światu

– Panie Gorbaczow. Chyba zaskakuje pana, ale dożył pan pięknego wieku, a ja z panem również. Dlatego chciałbym panu naprawdę, szczerze, tak po polsku, złożyć najlepsze życzenia. Aby pan nam i światu długo żył – mówi Lech Wałęsa w zamieszczonym na Facebooku nagraniu.



Były prezydent zastanawia się na nagraniu, czy długi wiek, to „nagroda, czy kara”. – Ale co by nie powiedzieć, na nas jeszcze liczy. Widząc co się dzieje na tym świecie, że pan i ja w naszym wieku jeszcze pomożemy światu rozwiązać parę problemów. Dlatego jeszcze raz – żyj nam pan długo i służ pan światu, bo jest taka potrzeba. Wszystkiego najlepszego – dodał Wałęsa.

Kim jest Michaił Gorbaczow?

Michaił Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 we wsi Priwolnoje w Rosji. Był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1985–1991) oraz przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1988–1990). Był też pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR w latach 1990–1991.

Gorbaczow na zachodzie oceniany jest zwykle bardzo dobrze, jako osoba, która doprowadziła do historycznych przemian, wyprowadzenia wojsk radzieckich z Afganistanu, zjednoczenia Niemiec i zakończenia wyścigu zbrojeń.

W 1986 roku Gorbaczow zainicjował politykę pieriestrojki (przebudowy), która obejmowała modernizację gospodarki, zwiększenie swobód obywatelskich, ograniczenie korupcji i ocieplenie stosunków z Zachodem. Gorbaczow wprowadził też głasnost, czyli politykę wewnętrznej i zewnętrznej jawności państwa.

15 października 1990 roku Michaił Gorbaczow otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za dziania mające zakończyć zimną wojnę. Z rosyjskiej polityki odchodził w 1991 roku, już jako prezydent nieistniejącego Związku Radzieckiego.

W ostatnich latach Gorbaczow ostrzegał świat przed globalnymi konfliktami, a także wzywał Rosję i USA do zlikwidowania arsenału nuklearnego.

Mieszane oceny Rosjan

O wiele bardziej sceptycznie do postaci Gorbaczowa podchodzą sami Rosjanie. Wielu do dziś uważa, że zakończenie zimnej wojny i wyprowadzenie wojsk radzieckich z NRD i Europy Wschodniej było oznaką słabości wobec Zachodu, a nawet zdradę. Rodacy wskazują też, że to jego działania doprowadziły do upadku ZSRR, mimo że sam nie chciał rozpadu, a reformy Związku, a do podpisania porozumień białowieskich doszło za Borysa Jelcyna.

