Nietypowa seria postów na koncie Lecha Wałęsy. Pisał o piramidach i duchach

Najpierw na koncie Wałęsy pojawił się film zamieszczony na YouTube o zagadkowym tytule: Starożytny Egipt: „Faraonowie, piramidy (coś tu nie gra)”. Film składa się z dwóch części. Zgodnie z opisem autora, ma on zawierać opowieść o nieścisłościach na temat historii powstania piramid.

W kolejnym wpisie Lech Wałęsa zachęca nas do zapoznania się z „Tajemnicą Pochodzenia Dzieci Indygo”. Dzieci Indygo to według poglądów związanych z ruchem New Age, ludzie, którzy od wczesnego dzieciństwa charakteryzują się specyficznymi zdolnościami paranormalnymi.

Duchy w zainteresowaniach byłego prezydenta

Dalej Wałęsa utrzymuje paranormalną tematykę, gdyż publikuje dwa materiały na temat duchów. „Rozmowy z duchami przez odbiornik radiowy” i „Jak rozpoznać ducha – osiem kroków – krok pierwszy”.

W pierwszym materiale dowiadujemy się, czy istnieje możliwość rozmowy z istotami nie z tego świata za pomocą radioodbiornika. W drugim materiale, jak wskazuje sama nazwa, uczymy się rozpoznawać ducha. Wykład prowadzi ksiądz jezuita Daniel Wojda SJ.

