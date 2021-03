Żadne piosenkarki czy lekarki. Nastolatki chcą być tiktokerkami, instagramerkami i youtuberkami

Główny wniosek płynący z badania przeprowadzonego przez IQS jest taki, że matki i córki mają zupełnie inne oczekiwania co do przyszłości zawodowej tych drugich. Nie jest to pewnie dla nikogo zaskoczeniem, ale już zawody wskazywane przez dziewczyny w grupie 10-15 lat powinny dać wielu rodzicom do myślenia. Okazuje się, że aż 48 proc. badanych nastolatek chciałaby w przyszłości zarabiać wyłącznie na prowadzeniu kanału w mediach społecznościowych, np. na YouTube, TikToku czy Instagramie.

Co, jeśli nie TikTok?

Równie ciekawie prezentują się kolejne wymieniane przez dziewczynki zawody. 25 proc. z nich wskazało na projektowanie stron internetowych lub grafikę komputerową, 10 proc. programowanie, a 18 proc. zawody prawnicze. W dalszej kolejności uplasowały się takie zawody, jak nauczycielka, przedszkolanka, dietetyczka czy trenerka osobista.

Matki nie skreślają mediów społecznościowych

Co na to matki? Największą zgodność u tych dwóch grup odnotowano w przypadku zawodów informatycznych, prawniczych i – w mniejszym już stopniu – „influencerskich”. 86 proc. matek chce, by ich córki skończyły studia wyższe. Taką ambicję wyrażało jasno 58 proc. dziewczynek. Najpopularniejszym kierunkiem (popieranym przez mamy) okazała się tutaj weterynaria (13 proc. wskazań dzieci, 14 proc. rodziców).

Badanie przeprowadzono w dniach 2-5 marca 2021 r. metodą CAWI na N=500 osobowej reprezentatywnej próbie dziewcząt w wieku 10- 15 lat oraz ich matek.

