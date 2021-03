Z rapera Sokoła zrobiono sprawcę napadu na księdza. Fatalna wpadka „Super Expressu”

Dziennik „Super Express” w czwartkowym numerze opublikował artykuł zatytułowany „Chciał zabić księdza”. Opisuje w nim historię Adama O. z Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie), który miał zaatakować księdza nożem i grozić mu śmiercią. 24-letni mężczyzna ok. godz. 22 dobijał się do ks. Łukasza, proboszcza miejscowej parafii, który nie chciał go o tej porze wpuścić na plebanię.

Powodem wizyty na plebanii miała być chęć ustalenia przez mężczyznę daty jego ślubu. Teraz Adam O. usłyszał zarzuty gróźb karalnych i zniszczenia mienia, a na rozprawę poczeka w areszcie, do którego trafił na trzy miesiące.

Zamiast zdjęcia Adama O. – zdjęcie rapera Sokoła

Ale pewnie sprawa Adama O. nie zostałaby szerzej zauważona, gdyby nie fatalna pomyłka „Super Expressu”. Dziennikarz, który dobierał zdjęcie do materiału, pomylił się i za Adama O. wziął Wojtka Sokoła z kadru z teledysku WWO do kawałka „Nie bój się zmiany na lepsze”.

Jak informuje dziennikarz Polsat News Przemysław Siuda na swoim profilu na Twitterze, do pomyłki prawdopodobnie doszło dlatego, że oskarżony o napad na księdza miał kiedyś ustawione zdjęcie Sokoła jako swoje zdjęcie profilowe.

Jakby tego było mało, niewątpliwie nieprzyjemna sytuacja dla rapera przytrafiła się dokładnie w jego 44. urodziny. Nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć raperowi najlepsze życzenia.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy managerkę „Sokoła”. Czekamy na odpowiedź.

