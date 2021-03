Niemcy. Niedojedzona kiełbasa pomogła rozwiązać sprawę włamania sprzed 9 lat

Niemiecka policja pochwaliła się rozwiązaniem 9-letniej sprawy dotyczącej włamania. Było to możliwe, dzięki zabezpieczonej przed laty próbce DNA, odnalezionej na nadgryzionym fragmencie kiełbasy. Funkcjonariusze z miasta Schwelm w Nadrenii Północnej-Westfalii poinformowali w czwartek 11 marca, że pobrany wówczas materiał genetyczny okazał się zbieżny z DNA podejrzanego w sprawie przestępstwa, które popełniono niedawno we Francji.

Jak się okazuje, włamywaczem, który nie mógł oprzeć się kiełbasie znalezionej w domu swojej ofiary, był 30-letni obywatel Albanii. Dzięki przeprowadzonym prze francuskich kolegów testom, niemiecka policja zyskała pewność, że to ta sama osoba, która dokonała włamania w mieście Gevelsberg (także Nadrenia Północna-Westfalia) w marcu 2012 roku. Agencja AFP poinformowała, że mężczyzna może być zamieszany w brutalne przestępstwo, popełnione na terenie Francji.

Sprawa rozwiązana, choć przedawniona

Ze względu na przedawnienie, nie ma jednak co spodziewać się jego ekstradycji do Niemiec. Policja ze Schwelm przekazała, że podejrzany obecnie przebywa na wolności. Wbrew nadziejom dziennikarzy mundurowi nie ujawnili, jaki gatunek kiełbasy pomógł w rozwiązaniu sprawy sprzed lat. Wiadomo jedynie, że był to jeden z tych twardszych.

