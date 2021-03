Olsztyn. Wandale zniszczyli około 50 dziecięcych nagrobków

Do aktu wandalizmu doszło na olsztyńskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej. Radio Olsztyn podkreślało, że sprawcy niszczyli nagrobki, łamali i przewracali płyty nagrobne oraz krzyże. Co szczególnie zwraca uwagę – ich celem padły groby dziecięce. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło na policję we wtorek 22 marca rano. Oficer prasowy olsztyńskiej komendy Andrzej Jurkun podkreślał, że przestępstwo zgłosił pracownik cmentarza około godziny 7:30.

Policja zabezpieczyła nagrania monitoringu

Dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot w rozmowie z portalem polsatnews.pl wyraził nadzieję, że policja powoła dla rozwikłania tej sprawy specjalną grupę śledczą. Sierżant Jurkun zapewniał, że na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Zabezpieczono też nagrania monitoringu. Zarząd cmentarza podkreślał, że bramy nekropolii zostały zamknięte na noc. Sprawcy musieli sforsować ogrodzenie.

Zarządca cmentarza: Jakby tornado przeszło

– Na szczęście nie było ingerencji w groby. Wygląda to jakby tornado przeszło. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Tym bardziej jest to bulwersujące, że chodzi o kwaterę grobów dzieci – mówił w rozmowie z dziennikarzami Polsatu Zbigniew Kot. Przyznał, że nie jest w stanie oszacować strat, i że zadanie to spadnie na rodziny. Mówił, że w kilku przypadkach nie obejdzie się bez pomocy kamieniarzy.

