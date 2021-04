Aktywistka zbiera na komputer, Twitter komentuje. „Za moich czasów...”

Z okazji swoich 30. urodzin aktywistka Hanna Zagulska zorganizowała na portalu zrzutka.pl zbiórkę na komputer stacjonarny oraz artykuły biurowe. „Żebym miała swoje biuro domowe, miejsce do pracy” - tłumaczyła. „Dzięki tej zrzutce kupię komputer, powstanie moja wymarzona przestrzeń do nauki, pisania, pracy, robienia rzeczy, grania w gierki i spotykania się z terapeutką” - dodawała. Z pożądanych 5 tys. do godziny 21 w piątek 2 kwietnia uzbierała już 2 587 zł, więc prawdopodobnie uda jej się osiągnąć zakładaną sumę.

Na pierwszy komputer trzeba zarobić

Cała ta sytuacja nieszczególnie spodobała się jednak na Twitterze. „Ja pamiętam pierwsze zarobione na dziennikarstwie pieniądze..”.; „Na swój pierwszy własny komputer zarobiłem sobie w 1 liceum..”.; „A ja pół roku w Anglii w kuchni pracowałem..”. pisali pod tweetem Zagulskiej polscy dziennikarze i publicyści. Choć nikt ich o to nie prosił, podawali przykłady własnej przedsiębiorczości i chwalili się swoją pracowitością. Podkreślali, że Zagulska powinna własnymi siłami zarobić sobie na potrzebny jej sprzęt.

„Dziaderskie narzekanie”

Na zmasowaną krytykę aktywistki zareagował Adam Traczyk. Zwrócił uwagę na fakt, że całej tej sprawie poświęca się zdecydowanie za dużo uwagi, nagłaśniając dodatkowo zbiórkę, której się nie popiera. "Nie dramatyzujmy. Serio myślisz, że Zagulska jest jakimś wzorem do naśladowania i jej postawa zaraz stanie się powszechna? To już trochę autentycznie brzmi jak dziaderskie narzekanie na młode pokolenie. Zawsze był margines takich postaw i zawsze będzie" - tłumaczył Łukaszowi Rogojszowi.

